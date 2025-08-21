صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈرینج لائنز کی صفائی اور ڈی سلٹنگ مہم میں تیزی آ گئی

  • فیصل آباد
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ کی ہدایت پر شہریوں کو نکاسی آب کی معیاری سروسز کی فراہمی کے لیے مختلف مین چینلز اور روڈ سائیڈ ڈرینج لائنز کی صفائی اور ڈی سلٹنگ مہم میں تیزی آگئی۔

 ڈرینج ڈویژن کے عملے نے مین چینل تھری بھلوال کالونی نزد شاداب کالونی کورڈ ایریا کی بھاری مشینری کے ساتھ ڈی سلٹنگ مکمل کی تاکہ سیوریج کے بہاؤ کو مزید بہتر بنایا جا سکے ۔ اسی طرح ڈجکوٹ روڈ نزد ناولٹی پل اور نڑوالا روڈ پر بھی بھاری مشینری کے ساتھ روڈ سائیڈ ڈرینج کی صفائی اور ڈی سلٹنگ کا عمل جاری رکھا گیا تاکہ شہریوں کو نکاسی آب میں ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔اس موقع پر ایم ڈی واسا سہیل قادر چیمہ نے کہا کہ مون سون سیزن کے دوران شہریوں کو نکاسی آب کی بروقت اور تیز رفتاری سے تکمیل اولین مشن ہے جس کے لیے تمام مشینری اور ڈرینج اسٹاف مصروفِ عمل ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ شہریوں کو نکاسی آب میں سہولت دینے کے لیے تمام مین چینلز اور ڈرینج لائنز کی ڈی سلٹنگ کا عمل شیڈول کے مطابق جاری ہے جس کی روزانہ کی بنیاد پر مانیٹرنگ کی جا رہی ہے ۔

 

