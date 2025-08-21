صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سڑکوں کے تعمیراتی معیار پر سمجھوتہ نہیں کرینگے :ڈپٹی کمشنر

  • فیصل آباد
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے سرگودھا روڈ تا چنیوٹ روڈ زیرتعمیر کارپیٹڈ سڑک کا تفصیلی دورہ کیا۔

 انہوں نے موقع پر سڑک کے تکنیکی و فنی پہلوؤں کا باریک بینی سے معائنہ کیا۔ڈپٹی کمشنر نے تعمیراتی مٹیریل، کوالٹی، پیمائش اور مٹی کی معیار کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ تعمیراتی معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے موقع پر سڑک کو کھدوا کر اس کی گہرائی اور قابلِ عمل ہونے کے پہلوؤں کا بھی عملی جائزہ لیا۔اس موقع پر افسروں نے ڈپٹی کمشنر کو منصوبے کی رفتار اور تعمیراتی معیار کے حوالے سے بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ سڑک کی ہمواری اور اعلیٰ تعمیراتی معیار کو ہر صورت یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کو معیاری سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔انہوں نے کہا کہ شہریوں کو جدید اور معیاری انفراسٹرکچر کی فراہمی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے اور ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اس پالیسی کا اہم حصہ ہے ۔

 

