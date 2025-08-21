جھنگ:چائلڈ لیبر کے خاتمہ کیلئے اقدامات کرنے کا حکم
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر، سوشل سیکورٹی کے افسران، بھٹہ مالکان ایسوسی ایشن کے۔۔۔
علاوہ لیبر افسروں ،محکمہ پولیس اور بھٹہ مزدوروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔میٹنگ میں مزدوروں کے مسائل، جبری مشقت ، چائلڈ لیبر کا خاتمہ اور دیگر متعلقہ امور زیر بحث لائے گئے ۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ محکموں کوہدایت کی کہ بھٹہ جات اور کارخانوں میں جبری مشقت اور چائلڈ لیبر کے خاتمہ کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے ۔ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر کو ہدایات جاری کیں کہ چائلڈ لیبر پر باہمراہ پیرا فورس بھٹوں کو سیل کیا جائے ۔فیکٹریوں میں سیفٹی اقدامات نہ ہونے پر سیل کیا جائے ۔سوشل سکیورٹی کارڑ کی تعداد بڑھانے اور مزدوروں کی رجسٹریشین کا عمل فوری مکمل کیا جائے ۔مارکیٹوں،دکانوں اور ورکشاپس پر چائلڈ لیبر کی خلاف ورزی پر فوری سیل کیا جائے ۔