صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ:چائلڈ لیبر کے خاتمہ کیلئے اقدامات کرنے کا حکم

  • فیصل آباد
جھنگ:چائلڈ لیبر کے خاتمہ کیلئے اقدامات کرنے کا حکم

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر، سوشل سیکورٹی کے افسران، بھٹہ مالکان ایسوسی ایشن کے۔۔۔

 علاوہ لیبر افسروں ،محکمہ پولیس اور بھٹہ مزدوروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔میٹنگ میں مزدوروں کے مسائل، جبری مشقت ، چائلڈ لیبر کا خاتمہ اور دیگر متعلقہ امور زیر بحث لائے گئے ۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ محکموں کوہدایت کی کہ بھٹہ جات اور کارخانوں میں جبری مشقت اور چائلڈ لیبر کے خاتمہ کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے ۔ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر کو ہدایات جاری کیں کہ چائلڈ لیبر پر باہمراہ پیرا فورس بھٹوں کو سیل کیا جائے ۔فیکٹریوں میں سیفٹی اقدامات نہ ہونے پر سیل کیا جائے ۔سوشل سکیورٹی کارڑ کی تعداد بڑھانے اور مزدوروں کی رجسٹریشین کا عمل فوری مکمل کیا جائے ۔مارکیٹوں،دکانوں اور ورکشاپس پر چائلڈ لیبر کی خلاف ورزی پر فوری سیل کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پیرا فورس کا چک نمبر 46 جنوبی میں تجاوزات کیخلاف آپریشن

یونیورسٹی آف سرگودھا اور روٹری کلب میں مفاہمت کی شادداشت پر دستحط

پولیس افسران کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافے کیلئے تربیتی ورکشاپ

اسسٹنٹ کمشنر کی زیر نگرانی پیر افورس کا شہر کا دورہ،تجاوزات ختم کرنے کے اعلانات

گورنمنٹ شہدائے اے پی ایس ماڈل ہائی سکول کے کلرک کو ترقی کا لیٹر دیا گیا

محمد اشرف کا گورنمنٹ ایم سی ہائی اسکول اور گورنمنٹ پرائمری اسکول نمبر 1 کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئے صوبے … میاں عامر محمود کی تجاویز
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
درویش اور اللہ لوگ حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خدمت اور سیاست
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بونیر کے بعد اب کراچی میں تباہی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
گورا لاہور …(2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عبرت کی نشانیاں!
مفتی منیب الرحمٰن