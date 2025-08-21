چناب نگر:گرمی میں بجلی و گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ
چناب نگر(نامہ نگار)چناب نگر شہر اور گردو نواح میں گرمی اور شدید حبس کے موسم میں بجلی و گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا کررکھ دی۔۔۔
گھروں میں خواتین،بچے اور بوڑھے افراد سخت گرمی کے باعث شدید مشکلات سے دوچار،دن اور رات کے اوقات میں دو،دو گھنٹے لگاتار بجلی کی بندش اور صبح و شام کھانا پکانے کے اوقات میں سوئی گیس بند رہنا معمول بن گیا ہے شہری حلقوں نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے بجلی و گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ فوری ختم کیا جائے ۔