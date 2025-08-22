خاتون کو تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ کپڑے پھاڑ ڈالے
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خاتون کو قابو کرکے مبینہ تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ کپڑے پھاڑ ڈالے۔
تھانہ جھمرہ میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے ریاض نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم اسامہ نے مبینہ طور پر اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ کس کی چچی ریحانہ بی بی کو قابو کر لیا اور بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے ساتھ مبینہ طور پر اس کے کپڑے بھی پھاڑ دیئے ۔ بعد ازاں ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔