صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون کو تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ کپڑے پھاڑ ڈالے

  • فیصل آباد
خاتون کو تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ کپڑے پھاڑ ڈالے

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خاتون کو قابو کرکے مبینہ تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ کپڑے پھاڑ ڈالے۔

 تھانہ جھمرہ میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے ریاض نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم اسامہ نے مبینہ طور پر اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ کس کی چچی ریحانہ بی بی کو قابو کر لیا اور بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے ساتھ مبینہ طور پر اس کے کپڑے بھی پھاڑ دیئے ۔ بعد ازاں ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

حکومت غربت کے خاتمے کیلئے سنجیدہ اقدامات کر رہی:رانا سلیم

سیلا ب متاثرہ علاقوں میں سہولیات فراہم کی جائیں :عثمان طاہر جپہ

خانیوال :انٹر ڈسٹرکٹ ریجنل پولیس ٹی ٹونٹی کپ کا آغاز

ونڈا جات کو بروقت نمٹانا اولین ترجیح ہے :بابر سلیمان

ڈی پی او و ڈپٹی کمشنر کا بوریوالا میں سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

زکریا یونیورسٹی میں واٹر سپلائی نظام کی ازسرنو تشکیل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ