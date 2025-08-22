پراپرٹی تنازع ،خاتون کے اغوا کی کوشش پر مقدمہ درج
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پراپرٹی کی لین دین کے تنازع پر خاتون کے اغوا کی کوشش کرنے والے ملز موں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔
تھانہ ڈی ٹائپ کالونی کے علاقے پانچ نمبر سٹاپ کے قریب ملز موں نے مبینہ طور پر پراپرٹی کی خرید و فروخت کا معاملہ حل کرنے کے بہانے خاتون کو بلایا اور مبینہ طور پر اسے قابو کر کے اغوا کی کوشش کرنے لگے ۔ جبکہ متاثرہ خاتون نے مزاحمت کرتے ہوئے مبینہ اغوا کی کوشش ناکام بنا دی۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔