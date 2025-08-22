عرس امام احمد رضا خاں بریلویؒ آ ج ہو گا
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )عرس مجدد اعظم امام احمد رضا خاں بریلویؒ آج بروز جمعہ جامع مسجد بلال محمد علی پارک میں منعقد ہوگا۔۔۔
خصوصی خطاب پیر محمد ذکاء اﷲ رضوی فرمائیں گے ۔ انتظامیہ جامع مسجد بلال محمد علی پارک جڑانوالہ کے زیر اہتمام، عرس مجدد اعظم امام احمد رضا خاں بریلویؒ زیر سرپرستی محمد فیض رسول رضوی، زیر صدارت محمد یونس رضوی جبکہ استقبالیہ مفتی محمد شہباز حسین چشتی آج بروز جمعہ بعد نماز مغرب جامع مسجد بلال محمد علی پارک میں منعقد ہوگا۔ جس میں خصوصی خطاب علامہ صاحبزادہ محمد ذکاء اﷲ رضوی مرکزی صدر پاسبان اہلسنت پاکستان فرمائیں گے ۔