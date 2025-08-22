صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیر محل:مخالفین کے تشدد سے 2 خواتین سمیت 3 افراد زخمی

  • فیصل آباد
پیرمحل (نمائندہ دنیا) مخالفین کے تشدد سے 2 خواتین سمیت 3 افراد شدید زخمی ہوگئے۔ گاؤں 704/46 گ ب کے رہائشی عبدالغفار نے پولیس کو بیان دیا کہ۔۔۔

 مخالف محمد یاسین نے سابقہ رنجش کی بنا پر ساتھیوں کے ہمراہ اچانک حملہ کیا اور اسے بیوی سمیت شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ شور مچانے پر حملہ آور سنگین نتائج کی دھمکیاں دے کر فرار ہوگئے ۔دوسری جانب نواحی گاؤں 673/14 گ ب کی رہائشی خاتون سمیرا بی بی نے الزام لگایا کہ مخالف منظر عباس اور اس کے تین ساتھیوں نے اچانک حملہ کرکے اسے تشدد کا نشانہ بنایا اور کپڑے بھی پھاڑ ڈالے ۔پولیس نے دونوں واقعات میں ملوث ملز موں کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

