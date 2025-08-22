ختم نبوت کانفرنس ، متعدد عالمی رہنماؤں کی شرکت کنفرم
چناب نگر (نامہ نگار ) انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس 7 ستمبر کو چناب نگر میں منعقد ہوگی۔ اس سلسلے میں اندرون و بیرون ملک کے ممتاز علما کرام، مشائخ عظام، سیاسی و سماجی رہنماؤں، وکلاء، قانون دانوں اور صحافیوں کو دعوت نامے ارسال کیے گئے ہیں۔
متعدد عالمی رہنماؤں اور سابق قادیانیوں نے شرکت کی یقین دہانی کرا دی ہے ۔کانفرنس کے نگران و منتظم اعلیٰ اور نائب امیر انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ مولانا قاری شبیر احمد عثمانی نے پریس بریفنگ میں کہا کہ یہ اجتماع اتحاد امت کا عظیم مظہر ہوگا۔ ان کے مطابق کانفرنس کی برکت سے اب تک سیکڑوں قادیانی اسلام قبول کر چکے ہیں، جبکہ امسال بھی کئی سابق قادیانی شریک ہوں گے ۔انہوں نے کہا کہ یہ فقیدالمثال اجتماع وطن عزیز کے استحکام، سالمیت، دہشت گردی اور فرقہ واریت کے خاتمے میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ دیوبندی، بریلوی، اہلحدیث اور جماعت اسلامی سمیت تمام مکاتب فکر کے جید علماکرام اس میں شرکت کریں گے ۔مولانا شبیر عثمانی نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہر مسلمان پر فرض ہے ۔ پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر اس عقیدے کو آئینی و قانونی تحفظ دیا ہے ، تاہم اس قانون پر مؤثر عملدرآمد وقت کی اہم ضرورت ہے ۔