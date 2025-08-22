صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:دودھ میں کوکنگ آئل کی ملاوٹ ، چلرز ضبط کر لئے گئے

  • فیصل آباد
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )غذائی دہشت گردوں کے خلاف فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارروائیاں تیز ہو گئیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز پنجاب فوڈ اتھارٹی ڈاکٹر محمد قاسم رضا کی سربراہی میں ٹیم نے بھوانہ میں واقع ملک کولیکشن سنٹر پر چھاپہ مارا۔

 لیبارٹری رپورٹ کے مطابق دودھ میں کوکنگ آئل کی ملاوٹ ثابت ہونے پر چلرز ضبط کر لیے گئے ، ملز موں کو موقع پر گرفتار کر کے تھانہ لنگرانہ میں مقدمہ درج کرایا گیا۔علاوہ ازیں میٹ ٹاسک فورس نے چنیوٹ شہر میں کارروائی کرتے ہوئے بیمار جانور کا ایک من سے زائد انتہائی ناقص اور غیر معیاری گوشت برآمد کیا۔ مضر صحت گوشت خفیہ طور پر ذخیرہ کیا گیا تھا تاکہ مارکیٹ میں فروخت کیا جا سکے ۔ ٹیم نے ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز کی موجودگی میں فوری کارروائی کرتے ہوئے گوشت کو تلف کر دیا۔ ملزم کو موقع پر گرفتار کر کے تھانہ سٹی چنیوٹ میں مقدمہ درج کرا دیا گیا۔

 

