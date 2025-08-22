ٹو بہ :ربیع الاول جلوس و محافل کے انتظامات کا جائزہ
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )مرکز اہلسنت جامع مسجد اکبری میں مختلف تنظیمات اور کاروباری و سیاسی جماعتوں کے مشترکہ اجلاس میں جشن آمد رسول ﷺ شایانِ شان طریقے سے منانے اور ماہِ ربیع الاول کے مرکزی جلوس و محافل کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔
اجلاس کی صدارت تنظیم علماء اہلسنت و جماعت کے ضلعی صدر صاحبزادہ منعم حسنین صدیقی نے کی۔ اجلاس میں مفتی عبد المنان نقشبندی، صاحبزادہ قاری احمد فیض گولڑوی، حاجی عامر حنیف سمیت علما کرام اور حضرت سلطان باہو ٹرسٹ، دعوت اسلامی، انجمن طلبہ اسلام، سنی تحریک، تاجدار ختم نبوت فاؤنڈیشن اور دیگر سماجی تنظیموں کے نمائندگان نے شرکت کی۔اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ امسال 1500 سالہ جشن میلاد کو سرکاری طور پر منانے کا اعلان کیا جائے ۔ صاحبزادہ منعم حسنین صدیقی نے بتایا کہ یکم ربیع الاول کو بعد نمازِ ظہر دارالعلوم کریمیہ رضویہ سے استقبالِ ربیع الاول کے سلسلہ میں میلاد ریلی نکالی جائے گی۔ اسی طرح مرکزی جلوس 12 ربیع الاول کو صبح 9 بجے کمال چوک سے شروع ہو کر مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا صدر بازار پہنچے گا، جہاں مرکزی اسٹیج سجایا جائے گا۔شرکاء نے مطالبہ کیا کہ ضلعی انتظامیہ اور پولیس جلوسوں اور محافل کے لیے فول پروف سکیورٹی کے انتظامات یقینی بنائے ۔