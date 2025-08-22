صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹو بہ:سٹی ہسپتال ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ضم ، لو گوں کو مشکلات

  • فیصل آباد
ٹو بہ:سٹی ہسپتال ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ضم ، لو گوں کو مشکلات

ٹو بہ ٹیک سنگھ (میاں عاطف سعید )محکمہ صحت کے فیصلے سے سٹی ہسپتال کو ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ضم کر کے محض ڈسپنسری کی سطح تک محدود کر دیا گیا ہے ، جس کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔

ایمرجنسی اور دیگر بنیادی سہولیات نہ ہونے کے باعث مریضوں کو دو کلو میٹر دور ڈی ایچ کیو ہسپتال جانا پڑتا ہے ، جہاں پہلے ہی مریضوں کا بے پناہ رش ہے ۔عوام کو ریلیف دینے اور ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دباؤ کم کرنے کے لیے کروڑوں روپے لاگت سے پرانے سول ہسپتال کے احاطے میں جدید سٹی ہسپتال قائم کیا گیا تھا۔ یہاں 20 بیڈز پر مشتمل وارڈ اور جدید طبی آلات فراہم کیے گئے مگر محکمہ صحت کی عدم توجہی سے یہ ہسپتال غیر فعال ہو کر صرف ڈسپنسری تک محدود ہے ۔روزانہ ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ہزاروں مریض علاج کے لیے آتے ہیں جبکہ ایمرجنسی میں 300 سے 400 مریض لائے جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں اگر سٹی ہسپتال فعال کر دیا جائے تو یہ دباؤ نمایاں حد تک کم ہو سکتا ہے ۔ عوامی و سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ سٹی ہسپتال کو خودمختار اور 24 گھنٹے فعال کرنا ناگزیر ہے تاکہ شہریوں کو دہلیز پر طبی سہولت میسر آئے اور قومی سرمائے کے ضیاع کو روکا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

حکومت غربت کے خاتمے کیلئے سنجیدہ اقدامات کر رہی:رانا سلیم

سیلا ب متاثرہ علاقوں میں سہولیات فراہم کی جائیں :عثمان طاہر جپہ

خانیوال :انٹر ڈسٹرکٹ ریجنل پولیس ٹی ٹونٹی کپ کا آغاز

ونڈا جات کو بروقت نمٹانا اولین ترجیح ہے :بابر سلیمان

ڈی پی او و ڈپٹی کمشنر کا بوریوالا میں سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

زکریا یونیورسٹی میں واٹر سپلائی نظام کی ازسرنو تشکیل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ