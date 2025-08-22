ٹو بہ:سٹی ہسپتال ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ضم ، لو گوں کو مشکلات
ٹو بہ ٹیک سنگھ (میاں عاطف سعید )محکمہ صحت کے فیصلے سے سٹی ہسپتال کو ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ضم کر کے محض ڈسپنسری کی سطح تک محدود کر دیا گیا ہے ، جس کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔
ایمرجنسی اور دیگر بنیادی سہولیات نہ ہونے کے باعث مریضوں کو دو کلو میٹر دور ڈی ایچ کیو ہسپتال جانا پڑتا ہے ، جہاں پہلے ہی مریضوں کا بے پناہ رش ہے ۔عوام کو ریلیف دینے اور ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دباؤ کم کرنے کے لیے کروڑوں روپے لاگت سے پرانے سول ہسپتال کے احاطے میں جدید سٹی ہسپتال قائم کیا گیا تھا۔ یہاں 20 بیڈز پر مشتمل وارڈ اور جدید طبی آلات فراہم کیے گئے مگر محکمہ صحت کی عدم توجہی سے یہ ہسپتال غیر فعال ہو کر صرف ڈسپنسری تک محدود ہے ۔روزانہ ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ہزاروں مریض علاج کے لیے آتے ہیں جبکہ ایمرجنسی میں 300 سے 400 مریض لائے جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں اگر سٹی ہسپتال فعال کر دیا جائے تو یہ دباؤ نمایاں حد تک کم ہو سکتا ہے ۔ عوامی و سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ سٹی ہسپتال کو خودمختار اور 24 گھنٹے فعال کرنا ناگزیر ہے تاکہ شہریوں کو دہلیز پر طبی سہولت میسر آئے اور قومی سرمائے کے ضیاع کو روکا جا سکے ۔