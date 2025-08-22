گڑھ مہاراجہ:قومی ویکسی نیشن مہم کے سلسلہ میں سیمینار کا انعقاد
گڑھ مہاراجہ (نمائندہ دنیا)15تا 22 ستمبر 2025 سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی قومی ویکسی نیشن مہم کے سلسلہ میں عوام الناس میں شہور و آگہی بیدار کرنے کیلئے محکمہ صحت احمد پور سیال کی طرف سے سیمینار زیر صدارت اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال وقاص ظفر ہوا۔۔۔
جس میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر رانا خالد محمود، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (زنانہ) عظمیٰ نرجس، ممبران امن کمیٹی ملک عبد الرزاق کھوکھر، حکیم مولانا محمد یوسف قاسمی، خطیب مرکزی جامع مسجد جعفریہ مولانا جابر علی خان بلوچ، تحصیل سینٹری انسپکٹر ملک محمد اجمل، سی ڈی سی آئی غلام قنبر، فرسٹ لیول سپروائزر محمد جنید خان، اے ایس وی محمد اظہر جعفری سمیت علمائے کرام اور پرائیویٹ سکولوں کے سربراہان نے بھی شرکت کی۔