پیرمحل:نوعمر رکشہ و موٹر سائیکل ڈرائیور شہریوں کیلئے وبال جان
پیرمحل (نمائندہ دنیا) ٹریفک پولیس اور محکمہ ایکسائز کی غفلت و لاپرواہی کے باعث نوعمر اور اناڑی رکشہ ڈرائیور اور موٹر سائیکل ریڑھے شہریوں کیلئے وبال جان بن گئے۔
آئے روز حادثات کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی اور معذور ہو رہے ہیں۔ اناڑی ڈرائیور موٹر سائیکل رکشے اور ریڑھے چلا رہے ہیں، جنہیں ڈرائیونگ کی کوئی سوجھ بوجھ نہیں۔ یہ نہ صرف اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں بلکہ شہریوں کے لیے بھی خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ موٹر سائیکل ریڑھوں پر پابندی کے باوجود یہ گاڑیاں آزادانہ چل رہی ہیں، بعض چوری شدہ موٹر سائیکل بھی استعمال ہو رہی ہیں۔سماجی و سیاسی شخصیات نے مطالبہ کیا ہے کہ تمام موٹر سائیکل رکشوں کی جانچ پڑتال کی جائے۔