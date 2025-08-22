صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرمحل:نوعمر رکشہ و موٹر سائیکل ڈرائیور شہریوں کیلئے وبال جان

  • فیصل آباد
پیرمحل:نوعمر رکشہ و موٹر سائیکل ڈرائیور شہریوں کیلئے وبال جان

پیرمحل (نمائندہ دنیا) ٹریفک پولیس اور محکمہ ایکسائز کی غفلت و لاپرواہی کے باعث نوعمر اور اناڑی رکشہ ڈرائیور اور موٹر سائیکل ریڑھے شہریوں کیلئے وبال جان بن گئے۔

آئے روز حادثات کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی اور معذور ہو رہے ہیں۔ اناڑی ڈرائیور موٹر سائیکل رکشے اور ریڑھے چلا رہے ہیں، جنہیں ڈرائیونگ کی کوئی سوجھ بوجھ نہیں۔ یہ نہ صرف اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں بلکہ شہریوں کے لیے بھی خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ موٹر سائیکل ریڑھوں پر پابندی کے باوجود یہ گاڑیاں آزادانہ چل رہی ہیں، بعض چوری شدہ موٹر سائیکل بھی استعمال ہو رہی ہیں۔سماجی و سیاسی شخصیات نے مطالبہ کیا ہے کہ تمام موٹر سائیکل رکشوں کی جانچ پڑتال کی جائے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

واسا کی پانی کے غیرقانونی کنکشن کاٹنے کی وارننگ

مویشی رکنھے والوں کیخلاف کریک ڈاؤن ، 8 باڑے ختم ، 29 گائیں ضبط

جہانزیب اعوان کے فیصل مسعود،ٹی بی ہسپتالوں کے دورے

الیکٹرک بسوں کا اجراء ،چارجر کی تنصیب کی جگہ کا معائنہ

تھانہ اینٹی کرپشن میں کھلی کچہری ،شکایات کی بھرمار ہوگئی

آرپی او کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے ،احکامات جاری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ