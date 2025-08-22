صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سدھار :نکاسی آب کا مسئلہ ملاں پور روڈ تالاب بن گیا

  • فیصل آباد
سدھار :نکاسی آب کا مسئلہ ملاں پور روڈ تالاب بن گیا

پینسرہ (نمائندہ دُنیا) حالیہ بارشوں کے باعث سدھار میں نکاسی آب کا مسئلہ سنگین صورت اختیار کر گیا۔ ملاں پور روڈ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔۔۔

 جس سے آمد و رفت دشوار اور کاروباری سرگرمیاں معطل ہو گئی ہیں۔ شہری سراپا احتجاج ہیں۔چک نمبر 67 ج ب سدھار کے مکینوں نے نکاسی آب کے مسئلے پر آواز اٹھائی تو اسسٹنٹ کمشنر صدر نے فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ہمراہ آپریشن کیا اور ملاں پور روڈ پر نالے سے تجاوزات ہٹوا کر نالہ واگزار کرایا۔ تاہم لاکھوں روپے کے اخراجات کے باوجود کام ادھورا چھوڑ دیا گیا۔شہریوں کا کہنا ہے کہ ادھورے منصوبے کی وجہ سے ان کی املاک کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچ چکا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کھجی گراونڈ میں تجاوزات کیخلاف درخواست،ہائیکورٹ نے میئر اور کمشنر کو طلب کرلیا

کے الیکٹرک شکایتی مراکز فعال بنائے ، ناصر حسین شاہ

میئر کا مختلف علاقوں کا دورہ، برساتی پانی کی نکاسی کے انتظامات کا جائزہ

بیشتر مارکیٹوں سے برساتی پانی نکال لیا گیا ہے ، کمشنر سید حسن نقوی

بارشوں کے بعد شہر کی صورتحال قابو میں ہے ، سعید غنی

شہر اندھیرے میں ڈبو نا کے الیکٹرک کی سنگین غفلت،منعم ظفر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ