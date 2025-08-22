سدھار :نکاسی آب کا مسئلہ ملاں پور روڈ تالاب بن گیا
پینسرہ (نمائندہ دُنیا) حالیہ بارشوں کے باعث سدھار میں نکاسی آب کا مسئلہ سنگین صورت اختیار کر گیا۔ ملاں پور روڈ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔۔۔
جس سے آمد و رفت دشوار اور کاروباری سرگرمیاں معطل ہو گئی ہیں۔ شہری سراپا احتجاج ہیں۔چک نمبر 67 ج ب سدھار کے مکینوں نے نکاسی آب کے مسئلے پر آواز اٹھائی تو اسسٹنٹ کمشنر صدر نے فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ہمراہ آپریشن کیا اور ملاں پور روڈ پر نالے سے تجاوزات ہٹوا کر نالہ واگزار کرایا۔ تاہم لاکھوں روپے کے اخراجات کے باوجود کام ادھورا چھوڑ دیا گیا۔شہریوں کا کہنا ہے کہ ادھورے منصوبے کی وجہ سے ان کی املاک کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچ چکا ہے ۔