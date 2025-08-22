صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پراپرٹی منتقلی کا شیڈول ریٹ آن لائن نہ ہونے سے مشکلات

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )پٹوار حلقہ چک نمبر 326 ج ب کی پراپرٹی منتقلی کا شیڈول ریٹ آن لائن نہ ہونے کے باعث شہری شدید مشکلات اور ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔

ذرائع کے مطابق یکم جولائی 2025 سے نیا مالی سال شروع ہو چکا ہے ، تاہم 50 دن گزرنے کے باوجود مذکورہ حلقے کا شیڈول ریٹ جاری نہیں کیا گیا۔ اس تاخیر کے باعث رجسٹری اور انتقال کے تمام معاملات رکے ہوئے ہیں جس نے عوام کو سخت پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بعض افراد بیرونِ ملک سے خاص طور پر جائیداد کی رجسٹری اور انتقال کے لیے آئے ہوئے ہیں لیکن پٹواری اور تحصیل دار کے دفاتر کے بار بار چکر لگانے کے باوجود ان کا کام نہیں ہو رہا۔عوامی حلقوں نے کہا کہ یہ صورتحال انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے ۔ اگر مسئلہ فوری طور پر حل نہ ہوا تو نہ صرف شہریوں کو مزید مالی نقصان ہوگا بلکہ حکومت پنجاب اور ایف بی آر بھی قیمتی ریونیو سے محروم ہو جائیں گے ۔شہریوں نے ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر چک نمبر 326 ج ب کا نیا شیڈول ریٹ اپ لوڈ کرایا جائے ۔

 

