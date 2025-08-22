راشد منہاس شہید کے 54واں یومِ شہادت پر تقریب کا انعقاد
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)راشد منہاس شہید سوسائٹی کی جانب سے پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید (نشانِ حیدر) کا 54واں یومِ شہادت بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔
تقریب کا آغاز تلاوتِ کلام پاک سے ہوا جو حافظ محمد ریحان سعید منہاس نے کی، جبکہ نعتِ رسول مقبول ﷺ محمد قاسم رضا منہاس نے پیش کی۔ جنرل سیکرٹری رانا اعجاز منہاس نے سٹیج سیکرٹری کے فرائض انجام دئیے ۔تقریب سے خطاب کرنے والوں میں محبوب عالم منہاس، پروفیسر عباس ندیم منہاس (لاہور)، یوتھ ونگ پنجاب کے صدر نجف منہاس، ڈاکٹر اصغر منہاس، محمد اشرف منہاس (گجرات)، تنویر احمد منہاس پہلوان (گوجرانوالہ)، ڈاکٹر بشیر منہاس، راشد منہاس (کمالیہ)، محمد علی منہاس ایڈووکیٹ (گجرات)، رانا نعیم (کھرڑیاں والا)، ارسلان مسعود نظامی منہاس ایڈووکیٹ، صدر راشد منہاس شہید سوسائٹی فیصل آباد رانا ریاض منہاس اور سرپرستِ اعلیٰ زاہد مسعود نظامی منہاس شامل تھے ۔