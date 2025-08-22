ڈائریکٹر لائیوسٹاک کا مختلف ویٹرنری اداروں ، چیک پوسٹس کا دورہ
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈائریکٹر لائیوسٹاک ڈاکٹر سید ندیم بدر نے فیصل آباد کے مختلف ویٹرنری اداروں اور انٹر ڈسٹرکٹ ایل ایس ڈی چیک پوسٹس کا معائنہ کیا۔
اس دوران انہوں نے سول ویٹرنری ہسپتال 195 رب، سول ویٹرنری ڈسپنسری 117 ج ب تحصیل فیصل آباد اور سول ویٹرنری ہسپتال چک جھمرہ کا دورہ کیا۔ڈاکٹر ندیم بدر نے ہسپتالوں میں حاضری، او پی ڈی، صفائی ستھرائی، ویکسی نیشن ریکارڈ اور دیگر امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے فیلڈ اسٹاف کو ہدایت کی کہ پی ایل سی فیز II پر خصوصی توجہ دی جائے ، ہسپتالوں میں کاشتکاروں کے بیٹھنے کے مناسب انتظامات یقینی بنائے جائیں، ہسپتال اور واش رومز کی صفائی برقرار رکھی جائے ، تازہ پانی، اینٹی بائیوٹکس اور ویکسینیشن کی دستیابی ہر وقت موجود ہو، جاری ویکسینیشن بروقت مکمل کی جائے اور کولڈ چین کا خیال رکھا جائے ۔انہوں نے مزید کہا کہ کاشتکاروں کو موسمی بیماریوں بالخصوص لمپی سکن ڈیزیز (گلٹی دار جلدی بیماری) کی روک تھام اور گرم و مرطوب موسم میں جانوروں کی دیکھ بھال سے آگاہ کیا جائے ۔ ساتھ ہی اے ڈی آر ایس فارمر ایپ کے استعمال سے متعلق رہنمائی فراہم کی جائے