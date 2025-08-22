چنیوٹ :پیرا کا تجاوزات کے خلاف باقاعدہ آپریشن شروع
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر ضلع چنیوٹ میں پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی (پیرا) نے تجاوزات کے خلاف باقاعدہ آپریشن کا آغاز کر دیا۔
پیرافورس نے سرگودھا روڈ سے کارروائیوں کی ابتدا کی جہاں فورس کے جوان میونسپل کمیٹی کی مشینری کے ہمراہ سرگرم دکھائی دئیے ۔ایس ڈی ای او پیرا محمد افضل اور اسسٹنٹ کمشنر چنیوٹ اشفاق رسول نے آپریشن کی نگرانی کی۔ اس دوران سرگودھا روڈ پر دکانوں کے باہر تعمیر شدہ تجاوزی شیڈز کو مسمار کر دیا گیا جبکہ فٹ پاتھوں اور سڑکوں پر رکھا گیا سامان بھی ضبط کر لیا گیا۔ایس ڈی ای او پیرا محمد افضل نے واضح کیا کہ ضلع میں کسی کو قانون شکنی یا ناجائز تجاوزات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر اشفاق رسول کا کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ اور میونسپل کمیٹیاں پیرافورس کے ساتھ مکمل تعاون کریں گی ۔