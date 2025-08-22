صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صاف پانی کی فراہمی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح : اقرا ناصر

  • فیصل آباد
کمالیہ (نمائندہ دنیا )تحصیل انتظامیہ کی جانب س کچی بستی سمیت ملحقہ علاقوں کے مکینوں کے لیے سٹی ہسپتال میں واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب کردیا گیا۔

اس حوالہ سے تفصیلات بتاتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر نے کہا ہے کہ عوام الناس کی فلاح و بہبود اور خدمت خلق ہی ان کا مشن ہے ۔ عوامی خدمات کو بہتر سے بہتر بنانے کا عمل جاری رہے گا۔انہوں نے مزید کہا ہے کہ صاف پانی کی فراہمی حکومت پنجاب کی اولین ترجیحات میں ہے ۔ اس پلانٹ کے فعال ہونے سے علاقے کی بڑی آبادی مستفید ہو گی۔

 

