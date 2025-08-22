صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ممبر اسلامی نظریاتی کونسل حافظ امجد کا جی سی یو کا دورہ

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان حافظ محمد امجد نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کا دورہ کیا اور وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم سے ملاقات کی۔

 ملاقات میں طلبہ کی اخلاقی اور روحانی تربیت کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔حافظ محمد امجد نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا پلیٹ فارم جی سی یونیورسٹی کی فیکلٹی اور طلبہ کی رہنمائی کے لیے ہر وقت تیار ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل کو قرآن و احادیث کی روشنی میں رہنمائی فراہم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اسلام کی اصل روح کے مطابق ایسے قوانین کی توثیق کی جا رہی ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں۔دوسری جانب وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم نے کہا کہ جامعہ طلبہ کی ہمہ جہت تربیت کے لیے کوشاں ہے اور اسلامی نظریاتی کونسل کے تعاون سے یہ مقصد مزید بہتر انداز میں پورا ہو سکے گا۔ اس موقع پر قرآن و احادیث پر مبنی خصوصی سیشنز کے انعقاد پر بھی بات چیت ہوئی تاکہ طلبہ کی فکری و اخلاقی تربیت کو مزید مؤثر بنایا جا سکے ۔

 

