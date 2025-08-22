وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا چنیوٹ سب کیمپس کا دورہ
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم نے یونیورسٹی کے چنیوٹ سب کیمپس کا دورہ کیا۔ اس موقع پر نئے تعلیمی سال کے لیے وزٹنگ فیکلٹی کی بھرتی کے سلسلے میں امیدواروں کے انٹرویوز بھی لئے گئے۔
وائس چانسلر نے لائبریری، کمپیوٹر لیب اور نئے سیمینار ہال کا معائنہ کیا اور ان سہولیات کو تعلیمی و تحقیقی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے انتہائی اہم قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جدید سہولیات کی فراہمی طلبہ کے لیے ایک سازگار تعلیمی ماحول فراہم کرے گی۔ اس موقع پر پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ناصر امین اور مختلف شعبہ جات کے سربراہان بھی موجود تھے ۔ڈائریکٹر سب کیمپس ڈاکٹر فلک شیر نے وائس چانسلر کو جاری تدریسی و تعلیمی سرگرمیوں پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اس وقت نو مختلف شعبہ جات میں کلاسز جاری ہیں جہاں طلبہ کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع میسر ہیں۔وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم نے کہا کہ چنیوٹ سب کیمپس کو جدید تقاضوں کے مطابق ترقی دی جا رہی ہے تاکہ طلبہ کو اپنے ہی شہر میں معیاری تعلیم مل سکے اور انہیں بڑے شہروں کا رخ نہ کرنا پڑے ۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ مستقبل میں کیمپس کو مزید مضبوط اور جدید سہولیات سے آراستہ کیا جائے گا۔