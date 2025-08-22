صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم ڈی واسا کا ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کرنے کا حکم

  • فیصل آباد
ایم ڈی واسا کا ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کرنے کا حکم

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ نے اے ڈی پی کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کرنے کا حکم جاری کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ۔۔۔

 باقی ترقیاتی سکیموں کو درپیش چیلنجز آئندہ ایک ہفتے کے اندر حل کیے جائیں۔سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں واسا کے زیرِ انتظام منصوبوں پر اب تک ہونے والی پیش رفت کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت ایم ڈی واسا نے کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مون سون سیزن اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے ، لہٰذا ترقیاتی سکیموں پر کام کو فل سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھایا جائے ۔انہوں نے مزید کہا کہ جن سکیموں کو تعمیراتی حوالے سے مسائل درپیش ہیں، ان کا حل کنسلٹنٹ ایجنسی کے تعاون سے فوری طور پر نکالا جائے تاکہ ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت کے اندر مکمل کیے جا سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کھجی گراونڈ میں تجاوزات کیخلاف درخواست،ہائیکورٹ نے میئر اور کمشنر کو طلب کرلیا

کے الیکٹرک شکایتی مراکز فعال بنائے ، ناصر حسین شاہ

میئر کا مختلف علاقوں کا دورہ، برساتی پانی کی نکاسی کے انتظامات کا جائزہ

بیشتر مارکیٹوں سے برساتی پانی نکال لیا گیا ہے ، کمشنر سید حسن نقوی

بارشوں کے بعد شہر کی صورتحال قابو میں ہے ، سعید غنی

شہر اندھیرے میں ڈبو نا کے الیکٹرک کی سنگین غفلت،منعم ظفر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ