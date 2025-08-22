ایم ڈی واسا کا ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کرنے کا حکم
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ نے اے ڈی پی کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کرنے کا حکم جاری کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ۔۔۔
باقی ترقیاتی سکیموں کو درپیش چیلنجز آئندہ ایک ہفتے کے اندر حل کیے جائیں۔سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں واسا کے زیرِ انتظام منصوبوں پر اب تک ہونے والی پیش رفت کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت ایم ڈی واسا نے کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مون سون سیزن اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے ، لہٰذا ترقیاتی سکیموں پر کام کو فل سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھایا جائے ۔انہوں نے مزید کہا کہ جن سکیموں کو تعمیراتی حوالے سے مسائل درپیش ہیں، ان کا حل کنسلٹنٹ ایجنسی کے تعاون سے فوری طور پر نکالا جائے تاکہ ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت کے اندر مکمل کیے جا سکیں۔