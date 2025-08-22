صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہاؤسنگ سکیموں سے واجبات کی وصولی یقینی بنانے کا حکم

  • فیصل آباد
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ ہاؤسنگ سکیموں کی انتظامیہ کے ذمے واجب الادا بقایاجات کی 100 فیصد وصولی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔۔۔

اس سلسلے میں قانون پر عملدرآمد میں کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔انہوں نے یہ ہدایات ایک اجلاس کے دوران نادہندگان سے بقایاجات کی وصولی کی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے جاری کیں۔ اجلاس میں ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسماء محسن، ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ جنید حسن منج، سہیل مقصود پنوں، ڈائریکٹر انسپکشن عاصم محمود، ڈائریکٹر آئی ٹی یاسر اعجاز چٹھہ، ڈپٹی ڈائریکٹر فنانس حمیرا اشرف، فیصل طارق بٹ، ڈپٹی ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ راحیل ظفر، ڈپٹی ڈائریکٹر کچی آبادی افضال سمیت مختلف شعبوں کے دیگر افسر شریک تھے ۔ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے نے ریکوری ٹارگٹس کا جائزہ لیتے ہوئے پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیموں کے ذمے غیر قانونی ڈویلپمنٹ پر عائد جرمانوں اور کنورژن فیسوں کی عدم وصولی پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور ۔انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ باقیداروں سے براہ راست رابطہ کرکے انہیں بقایاجات جمع کرانے کے لیے نوٹسز جاری کریں۔

 

