صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقیاتی کاموں میں معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے :نعیم سندھو

  • فیصل آباد
ترقیاتی کاموں میں معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے :نعیم سندھو

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلع بھر میں جاری ترقیاتی سکیموں کی نگرانی کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو نے جھنگ روڈ پر جاری تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا۔

 اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ احمد جواد، ہائی وے اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسر بھی موجود تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے جھنگ موٹروے سے رجانہ موٹروے تک ڈبل روڈ کی بحالی اور توسیع کے منصوبے کا جائزہ لیا اور ہدایت کی کہ تعمیراتی کام مقررہ مدت میں ہر صورت مکمل کیا جائے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے کیونکہ یہ عوامی سہولت کا منصوبہ ہے ۔انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی اور انفراسٹرکچر کی بہتری پر خصوصی توجہ دے رہی ہے تاکہ شہریوں کو محفوظ اور بہتر سفری سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل نہ صرف ٹریفک کے مسائل کم کرے گی بلکہ مقامی عوام اور مسافروں کو بھی دیرپا فائدہ پہنچائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

حکومت غربت کے خاتمے کیلئے سنجیدہ اقدامات کر رہی:رانا سلیم

سیلا ب متاثرہ علاقوں میں سہولیات فراہم کی جائیں :عثمان طاہر جپہ

خانیوال :انٹر ڈسٹرکٹ ریجنل پولیس ٹی ٹونٹی کپ کا آغاز

ونڈا جات کو بروقت نمٹانا اولین ترجیح ہے :بابر سلیمان

ڈی پی او و ڈپٹی کمشنر کا بوریوالا میں سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

زکریا یونیورسٹی میں واٹر سپلائی نظام کی ازسرنو تشکیل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ