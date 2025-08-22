ترقیاتی کاموں میں معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے :نعیم سندھو
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلع بھر میں جاری ترقیاتی سکیموں کی نگرانی کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو نے جھنگ روڈ پر جاری تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا۔
اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ احمد جواد، ہائی وے اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسر بھی موجود تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے جھنگ موٹروے سے رجانہ موٹروے تک ڈبل روڈ کی بحالی اور توسیع کے منصوبے کا جائزہ لیا اور ہدایت کی کہ تعمیراتی کام مقررہ مدت میں ہر صورت مکمل کیا جائے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے کیونکہ یہ عوامی سہولت کا منصوبہ ہے ۔انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی اور انفراسٹرکچر کی بہتری پر خصوصی توجہ دے رہی ہے تاکہ شہریوں کو محفوظ اور بہتر سفری سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل نہ صرف ٹریفک کے مسائل کم کرے گی بلکہ مقامی عوام اور مسافروں کو بھی دیرپا فائدہ پہنچائے گی۔