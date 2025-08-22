صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعمیراتی منصوبوں میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی: ڈی سی

  • فیصل آباد
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے سرکٹ ہاؤس فیصل آباد کی اپ گریڈیشن کے جاری تعمیراتی کام کا تفصیلی جائزہ لیا۔

اس موقع پر انہوں نے تعمیراتی معیار اور استعمال ہونے والے مٹیریل کی کوالٹی کا باریک بینی سے معائنہ کیا۔انجینئرز اور متعلقہ افسروں نے ڈپٹی کمشنر کو منصوبے کے مختلف مراحل اور جاری کام کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا کہ تعمیراتی منصوبوں میں کسی قسم کی غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی اور معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔انہوں نے زیر تعمیر حصوں میں صفائی ستھرائی اور حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے کی سخت ہدایت بھی جاری کی۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے کہا کہ منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے افسر اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں اور تعمیراتی معیار کو عالمی سطح کے مطابق بنایا جائے ۔انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ منصوبہ مکمل ہونے پر سرکٹ ہاؤس جدید سہولتوں سے آراستہ ہوگا جو عوامی اور سرکاری سطح پر ایک مثالی عمارت کا درجہ حاصل کرے گا۔

 

