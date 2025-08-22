نوجوانوں میں دل کے امراض بڑھنےلگے، غیر متوازن خوراک، سگریٹ نوشی بڑی وجوہات
فیصل آباد (بلال احمد سے )دل کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ ایک سال کے دوران ایف آئی سی میں آنے والے سات لاکھ سے زائد افراد میں سے 20 فیصد سے زیادہ کی عمر 40 سال سے کم تھی۔
دل کے امراض کو ماضی میں محض بڑھاپے کی علامت سمجھا جاتا تھا، مگر اب یہ بیماریاں کم عمری میں بھی شدت اختیار کر رہی ہیں۔ فیصل آباد انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں گزشتہ برس سات لاکھ سے زائد مریضوں نے او پی ڈی میں رجوع کیا جبکہ ایک لاکھ سے زیادہ افراد کو ایمرجنسی کی سہولت فراہم کی گئی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایف آئی سی پروفیسر ڈاکٹر حامد سعید کے مطابق اعداد و شمار اس بات کا ثبوت ہیں کہ نوجوانوں میں دل کے امراض تیزی سے بڑھ رہے ہیں ۔ان کا کہنا تھا کہ معمولی علامات کو نظرانداز کرنے کے بجائے فوری طور پر ماہر ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے تاکہ بروقت تشخیص اور علاج ممکن ہو سکے ۔ایم ایس ایف آئی سی ڈاکٹر رانا ندیم اختر نے بتایا کہ دل کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے عوام کو اپنے طرزِ زندگی میں بنیادی تبدیلیاں لانا ہوں گی۔ ان کے مطابق وقت پر طبی معائنہ، صحت مند غذا، باقاعدہ ورزش اور ذہنی دباؤ سے اجتناب دل کی صحت برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر عوامل ہیں۔ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ نوجوانوں میں بڑھتے دل کے امراض کی بڑی وجوہات میں غیر متوازن خوراک، سافٹ ڈرنکس اور جنک فوڈ کا زیادہ استعمال، سگریٹ نوشی، جسمانی سرگرمیوں کی کمی اور بڑھتا ہوا ذہنی دباؤ شامل ہیں۔