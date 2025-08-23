ڈپٹی کمشنر نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کے مسائل سنے
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر کی جانب سے اوپن ڈور پالیسی پر مسلسل عملدرآمد جاری ہے ۔
جس کے تحت شہری براہِ راست ڈپٹی کمشنر اور دیگر افسروں سے ملاقات کر کے اپنے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ شہریوں کے لئے ضلعی انتظامیہ کے دفاتر کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ عوامی خدمت ہماری اولین ترجیح ہے اور مسائل کے حل میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔شہریوں نے اوپن ڈور پالیسی کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس سے عوام اور انتظامیہ کے درمیان رابطہ مضبوط ہوا ہے اور مسائل کے فوری حل میں آسانی پیدا ہوئی ہے ۔