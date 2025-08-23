گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی میں روڈ سیفٹی سیشن
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)آئی جی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس بی اے ناصر کے ویژ ن کے مطابق موٹروے پولیس نے مسافر بردار گاڑیوں میں ڈرائیور سمیت تمام مسافروں کے لئے روڈ سیفٹی لازمی قرار دیا ہے ۔
اس سلسلے میں دو ماہ کے لئے آگاہی مہم شروع کی گئی ہے ۔ اس سلسلے میں روڈ سیفٹی یونٹ نے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی فیصل آباد میں روڈ سیفٹی سیشن کا انعقاد کیا ۔سیشن میں پرنسپل ، طلبا اور سٹاف نے شرکت کی ۔ انچارج روڈ سیفٹی آگاہی یونٹ محمد عثمان شبیر نے سیٹ بیلٹ کی افادیت بارے بریفننگ دی ۔ میڈیا کو بریفننگ دیتے ہوئے انچارج روڈ سیفٹی نے مہم بارے بتایا کہ موٹروے پولیس بس عوام الناس میں سیٹ بیلٹ بارے شعور فراہم کرنے میں مصروف عمل ہے ۔ بس میں سیٹ بیلٹ کی موجودگی میں سیٹ بیلٹ سے استفادہ کرنا مسافر کی زمہ داری ہے ۔