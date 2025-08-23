صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
کمشنر فیصل آباد نے کھلی کچہریوں کا دوبارہ آغاز کردیا

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق عوامی مسائل کے حل کے لئے ڈویژنل انتظامیہ بھرپور انداز میں سرگرم عمل ہے ۔

 اسی سلسلے میں کمشنر فیصل آباد مریم خان نے کھلی کچہریوں کا دوبارہ آغاز کردیا جہاں وہ شہریوں کے مسائل براہ راست سننے لگیں۔کھلی کچہری میں ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن عامر رضا سمیت متعلقہ محکموں کے افسران نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر کمشنر نے واضح ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کی جانب سے موصول ہونے والی درخواستوں پر فوری عملدرآمد کیا جائے اور رپورٹ براہ راست پیش کی جائے ۔کمشنر مریم خان نے کہا کہ شہریوں کے انفرادی و اجتماعی مسائل کے حل میں کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ تمام درخواستیں میرٹ پر فوری نمٹائی جائیں گی اور دفتر کے دروازے عوام کے لئے ہر وقت کھلے ہیں۔انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ وہ مقررہ اوقات میں دفاتر میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں تاکہ شہریوں کو بروقت انصاف اور سہولت میسر آسکے ۔

