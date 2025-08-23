ٹھیکیداروں کی من مانی قیمتیں،عوام کے لیے گھروں کی تعمیر مشکل
شورکوٹ (نمائندہ دنیا )شورکوٹ میں ریت کے ٹھیکیداروں کی من مانی قیمتوں نے عوام کے لیے گھروں کی تعمیر کو مشکل بنا دیا ہے ۔ ریت کے خریدار، ٹرالی اور رکشہ مالکان سراپا احتجاج بن گئے ۔
ریت کی قیمت میں بلا جواز اضافہ کر کے فی ٹرالی 7 ہزار 500 روپے وصول کیے جا رہے ہیں، جو کہ پہلے صرف 600 روپے فی ٹرالی (300 روپے فی سینکڑا) میں دستیاب تھی۔ رکشہ اینڈ ٹرالی یونین کے مالکان کا کہنا ہے کہ یہ سراسر زیادتی اور ناجائز منافع خوری ہے ، جو محنت کش طبقے کے لیے ناقابلِ برداشت ہو چکی ہے ۔اس حوالے سے تحصیل چوک میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جہاں مظاہرین نے شدید نعرے بازی کی اور ٹھیکیدار کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ یونین نمائندگان کا کہنا تھا کہ اگر اس معاملے کا فوری نوٹس نہ لیا گیا تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔مظاہرین نے اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ میڈم شازیہ رحمان اور ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر بھنڈر سے مطالبہ کیا کہ شفاف انکوائری کر کے من مانی قیمتیں وصول کرنے والے ٹھیکیدار کے خلاف فوری قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے ۔