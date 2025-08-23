مسافر گاڑیوں اور رکشوں سے ایل پی جی سلنڈر اتارنے کا آ پریشن
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر پبلک ٹرانسپورٹ میں محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اﷲ گوندل کی زیرِ نگرانی سیکرٹری ڈسٹرکٹ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی عمر علی نے ٹریفک پولیس کے ہمراہ کارروائی کی۔
اس دوران مسافر گاڑیوں اور رکشوں میں نصب ایل پی جی گیس سلنڈرز کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے موقع پر ہی رکشوں سے سلنڈرز اتار کر محکمہ سول ڈیفنس کے حوالے کر دئیے گئے ۔سیکرٹری آر ٹی اے نے مختلف شاہراہوں پر گاڑیوں کو روک کر کرایوں پر عملدرآمد کا جائزہ بھی لیا۔ اس موقع پر مسافروں سے مقررہ کرایہ وصولی کے بارے میں دریافت کیا گیا، جہاں زائد کرایہ وصول کرنے والے ڈرائیوروں سے نہ صرف اضافی رقم مسافروں کو واپس دلائی گئی بلکہ خلاف ورزی کرنے والی مسافر گاڑیوں کے چالان اور موقع پر جرمانے بھی کیے گئے ۔