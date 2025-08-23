سی پی او فیصل آباد کی زیر صدارت کھرڑیانوالہ میں کھلی کچہری
بلوچنی (نمائندہ دنیا)سی پی او فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر کی زیر صدارت کھرڑیانوالہ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔
کھلی کچہری میں عوام نے تھانہ کھرڑیانوالہ اور بلوچنی پولیس کے خلاف شکایات پیش کیں جن کے حل کے لیے سی پی او نے موقع پر ہی احکامات جاری کیے ۔ اس موقع پر ایس پی جڑانوالہ بختیار احمد، ڈی ایس پی نصر اللہ چھٹہ، ایس ایچ او کھرڑیانوالہ امتیاز علی گوندل، ایس ایچ او بلوچنی اعجاز احمد ڈاہر سمیت دیگر تفتیشی افسر بھی موجود تھے ۔سائلین نے پولیس کی ناقص کارکردگی کے حوالے سے شکایات پیش کیں جن میں لڑائی جھگڑے ، قبضہ، ڈکیتی، جھوٹی درخواستیں اور ناقص تفتیش جیسے مسائل شامل تھے ۔ سی پی او فیصل آباد نے متعلقہ افسران کو فوری کارروائی کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ عوام کو انصاف کی فراہمی ان کی اولین ترجیح ہے ۔کھلی کچہری میں معززین علاقہ اور میڈیا نمائندگان طاہر حمید فانی، چودھری محمد مسعود باٹھ، حاجی مدثر حمید ، میاں راشد سلیم ایڈووکیٹ، رانا مقصود، شعیب الطاف، عمر حیات، رانا عدنان و دیگر بھی موجود تھے ۔