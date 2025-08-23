صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی پی او فیصل آباد کی زیر صدارت کھرڑیانوالہ میں کھلی کچہری

  • فیصل آباد
سی پی او فیصل آباد کی زیر صدارت کھرڑیانوالہ میں کھلی کچہری

بلوچنی (نمائندہ دنیا)سی پی او فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر کی زیر صدارت کھرڑیانوالہ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔

 کھلی کچہری میں عوام نے تھانہ کھرڑیانوالہ اور بلوچنی پولیس کے خلاف شکایات پیش کیں جن کے حل کے لیے سی پی او نے موقع پر ہی احکامات جاری کیے ۔ اس موقع پر ایس پی جڑانوالہ بختیار احمد، ڈی ایس پی نصر اللہ چھٹہ، ایس ایچ او کھرڑیانوالہ امتیاز علی گوندل، ایس ایچ او بلوچنی اعجاز احمد ڈاہر سمیت دیگر تفتیشی افسر بھی موجود تھے ۔سائلین نے پولیس کی ناقص کارکردگی کے حوالے سے شکایات پیش کیں جن میں لڑائی جھگڑے ، قبضہ، ڈکیتی، جھوٹی درخواستیں اور ناقص تفتیش جیسے مسائل شامل تھے ۔ سی پی او فیصل آباد نے متعلقہ افسران کو فوری کارروائی کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ عوام کو انصاف کی فراہمی ان کی اولین ترجیح ہے ۔کھلی کچہری میں معززین علاقہ اور میڈیا نمائندگان طاہر حمید فانی، چودھری محمد مسعود باٹھ، حاجی مدثر حمید ، میاں راشد سلیم ایڈووکیٹ، رانا مقصود، شعیب الطاف، عمر حیات، رانا عدنان و دیگر بھی موجود تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:چربی سے مضر صحت آئل بنانے والا غیر قانونی یونٹ پکڑا گیا،سامان ضبط

پی ٹی آ ئی رہنما ریحانہ ڈار و دیگر کی سلمان راجہ سے ملاقات

وزیر آ باد :پنجاب کالج میں داخل نئے طلبہ کیلئے آ گاہی سیمینار

نظام مصطفیؐ کیلئے جدو جہد کوتیز کرنا ہو گا:سنی تحریک

ملکی ترقی میں رکاوٹیں پیدا کرنیوالوں سے مقابلہ:بلال تارڑ

تیکوانڈو کے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور ماحول
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سرکار کو پسینہ آجائے گا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہر ڈویژن صوبہ: بلی کے گلے میں گھنٹی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبے ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
حاصلِ مطالعہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مسجد کا انہدام
مفتی منیب الرحمٰن