ڈی پی او جھنگ کی میونسپل کمیٹی احمد پور سیال میں کھلی کچہری
گڑھ مہاراجہ (نمائندہ دنیا )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایات پر ڈی پی او جھنگ کیپٹن ریٹائرڈ بلال افتخار کیانی نے میونسپل کمیٹی احمد پور سیال میں کھلی کچہری لگائی۔
اس موقع پر ایس ایچ او تھانہ احمد پور سیال غلام محی الدین، دیگر پولیس افسر، انجمن تاجران، امن کمیٹی کے اراکین، صحافیوں اور شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔کھلی کچہری میں سائلین نے مختلف نوعیت کی شکایات پیش کیں جن کے حل کے لیے ڈی پی او جھنگ نے موقع پر احکامات جاری کیے ۔ ملک اسحاق بھٹہ نے چوری کے ایک پرانے مقدمے میں پیش رفت نہ ہونے پر شکایت درج کروائی جس پر ڈی پی او نے سخت نوٹس لیتے ہوئے ازالے کی یقین دہانی کرائی۔ چیئرمین انجمن تاجران محمد اسماعیل خان بلوچ نے بھی عوامی مسائل کی نشاندہی کی، جس پر ڈی پی او نے واضح کیا کہ تمام مسائل کو حل کیا جائے گا۔خطاب کرتے ہوئے ڈی پی او جھنگ کیپٹن (ر) بلال افتخار کیانی نے کہا کہ کھلی کچہریوں کے دور رس نتائج سامنے آ رہے ہیں، عوام کو ان کی دہلیز پر فوری انصاف فراہم کیا جا رہا ہے اور بروقت داد رسی یقینی بنائی جا رہی ہے ۔