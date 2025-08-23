صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناجائز منافع خوری کسی صورت برداشت نہیں کرینگے :ذیشان لبھا

  • فیصل آباد
ناجائز منافع خوری کسی صورت برداشت نہیں کرینگے :ذیشان لبھا

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان لبھا مسیح کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں متعلقہ افسران نے شرکت کی۔

 اجلاس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر اکنامکس اینڈ مارکیٹنگ زاہد شریف نے کارکردگی رپورٹ پیش کی۔انہوں نے بتایا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ضلع بھر میں 62 ہزار 134 انسپکشنز کی گئیں، جبکہ 1 لاکھ 44 ہزار 500 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ۔ چینی کی قیمتوں پر خصوصی توجہ دی گئی اور اس حوالے سے 2 ہزار 476 انسپکشنز کے دوران 95 ہزار روپے کے جرمانے وصول کیے گئے ۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان لبھا مسیح نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوامی ریلیف حکومت کی اولین ترجیح ہے ، اس لیے اشیائے خوردونوش خصوصاً چینی کی سپلائی اور نرخوں پر سخت نگرانی کی جا رہی ہے ۔ ناجائز منافع خوری کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔

