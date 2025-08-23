صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نورپور میں سیوریج لائن اور واٹر سپلائی لائن کی مرمت شروع

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ کی ہدایت پر نورپور میں سیوریج لائن اور واٹر سپلائی لائن کی مرمت اور بحالی کا کام شروع کر دیا گیا ہے ۔

 واسا کے انجینئر ز اور مشینری موقع پر پہنچ چکی ہے جبکہ پائپ لائنوں کی مرمت کے لیے کھدائی کا عمل جاری ہے ۔ڈائریکٹر آپریشنز مخدوم بابر، ڈائریکٹر واٹر مقبول احمد، ڈپٹی ڈائریکٹر عمران طفیل، حسن مصطفیٰ چیمہ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اویس علی اور دیگر افسر بھی بحالی کے کام کی نگرانی کے لیے موقع پر موجود رہے ۔اس موقع پر ایم ڈی واسا سہیل قادر چیمہ نے کہا کہ پہلے سیوریج لائن کی مرمت اور بحالی مکمل کی جائے گی، اس کے بعد واٹر سپلائی لائن پر کام شروع ہوگا۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ مرمتی کام کے دوران تعاون کریں تاکہ منصوبہ بروقت مکمل ہوسکے ۔انہوں نے مزید واضح کیا کہ سیوریج لائن کی مرمت تک نورپور بازار، نورپور منڈی موڑ، گرین ٹاؤن اور ملحقہ آبادیوں میں آپریشنل سروسز عارضی طور پر متاثر رہیں گی، تاہم واٹر سپلائی صرف نورپور کی چار گلیوں تک محدود ہے جبکہ باقی علاقوں میں فراہمی آب معمول کے مطابق جاری ہے ۔

