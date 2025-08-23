چنیوٹ :ایل پی جی سلنڈرز، ری فلنگ مشینیں، وزن کے کنڈے اور کمپریسر تلف
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات پر انسانی جانوں کے تحفظ کے لئے ضلعی انتظامیہ چنیوٹ فرنٹ فٹ پر سرگرم ہے ۔
ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل کی ہدایت پر ضلعی محکمہ سول ڈیفنس نے دبنگ کارروائی کرتے ہوئے بھاری مقدار میں قبضے میں لئے گئے ایل پی جی سلنڈرز، ری فلنگ مشینیں، وزن کے کنڈے اور کمپریسر تلف کر دیئے ۔جھنگ روڈ پر میونسپل کمیٹی کے ڈسپوزل کے قریب کارروائی کے دوران 64 ری فلنگ مشینیں، 70 وزن کے کنڈے ، رکشوں میں نصب 47 اور ہائی ایس وین میں لگے 29 ایل پی جی سلنڈرز ضائع کر دیئے گئے ۔