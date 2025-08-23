صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈویژنل پبلک سکول جڑانوالہ کی نویں جماعت کا شاندار رزلٹ

  • فیصل آباد
ڈویژنل پبلک سکول جڑانوالہ کی نویں جماعت کا شاندار رزلٹ

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)ڈویژنل پبلک سکول جڑانوالہ کی نویں جماعت کا شاندار رزلٹ، طلبا و طالبات نے نمایاں پوزیشنز حاصل کر کے ادارے کا نام روشن کر دیا۔

ڈویژنل پبلک سکول جڑانوالہ کے طلباء و طالبات نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ نمرہ طارق 544، ارفع ایمان 535، الائے نور 523، آمنہ شوکت 523، محمد بلال 522، حسن فاروق 521، حریم رضوان 521، عشال افضل 519، ماہین افضل 518، محمد حمزہ ناصر 516، تحریم فاطمہ 513، ابیحہ عمر 512، خدیجہ طارق 509، محمد اویس احمد 509، زینہ ضیاء 508، ریان علی 506 اور محمد حریز 501 نمبرز لے کر نمایاں پوزیشنز حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

نیلاگنبدپارکنگ ، 6کمپنیوں کو پری کوالیفائی کرلیاگیا

ڈی جی پی آر کے ڈپٹی ڈائریکٹر نایاب حیدر نقوی ریٹائر ہو گئے

سیمپل فیل ، 81ہزار کلو مضرصحت بناسپتی گھی تلف

عدالت میں خاتون کی خاوند سے صلح ،درخواست نمٹادی گئی

پی ایچ اے میں گھوسٹ ملازمین کا انکشاف

پی ایم ڈی سی سے میڈیکل کالجز کیلئے 450 سیٹیں مانگ لی گئیں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور ماحول
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سرکار کو پسینہ آجائے گا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہر ڈویژن صوبہ: بلی کے گلے میں گھنٹی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبے ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
حاصلِ مطالعہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مسجد کا انہدام
مفتی منیب الرحمٰن