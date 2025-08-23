ڈویژنل پبلک سکول جڑانوالہ کی نویں جماعت کا شاندار رزلٹ
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)ڈویژنل پبلک سکول جڑانوالہ کی نویں جماعت کا شاندار رزلٹ، طلبا و طالبات نے نمایاں پوزیشنز حاصل کر کے ادارے کا نام روشن کر دیا۔
ڈویژنل پبلک سکول جڑانوالہ کے طلباء و طالبات نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ نمرہ طارق 544، ارفع ایمان 535، الائے نور 523، آمنہ شوکت 523، محمد بلال 522، حسن فاروق 521، حریم رضوان 521، عشال افضل 519، ماہین افضل 518، محمد حمزہ ناصر 516، تحریم فاطمہ 513، ابیحہ عمر 512، خدیجہ طارق 509، محمد اویس احمد 509، زینہ ضیاء 508، ریان علی 506 اور محمد حریز 501 نمبرز لے کر نمایاں پوزیشنز حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ۔