صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماں،بیٹی کو مبینہ طور پر بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

  • فیصل آباد
ماں،بیٹی کو مبینہ طور پر بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) ماں اور بیٹی کو قابو کرکے مبینہ طور پر بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔

تھانہ سٹی جڑانوالہ کے علاقے چک نمبر 240 گ ب کی رہائشی نصرت بی بی نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنی بیٹی کے ہمراہ گھر پر موجود تھی کہ اسی دوران ملزمان سابقہ رنجش کی بنا پر زبردستی گھر میں داخل ہوگئے ۔ ملزمان نے ماں بیٹی کو قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور زخمی کرنے کے بعد دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے ۔ واقعہ کی اطلاع پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد میں ڈور ٹو ڈور سروے،پاک آئی ڈی متعارف کرانے کا فیصلہ

روس کا قومی دن، مونومنٹ روسی پرچم کے رنگوں سے روشن

صوبہ ہزارہ، سٹیک ہولڈرز کی شمولیت ناگزیر:سردار یوسف

ایچ ای سی غیر ملکی جامعات کی ڈگریوں کی جانچ پڑتال کریگا

عدالتوں سے سب شہریوں کو انصاف ملنا چاہئے، جلیل الملک

آر ڈی اے کا 3953ملین روپے کا سالانہ بجٹ تیار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور ماحول
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سرکار کو پسینہ آجائے گا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہر ڈویژن صوبہ: بلی کے گلے میں گھنٹی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبے ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
حاصلِ مطالعہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مسجد کا انہدام
مفتی منیب الرحمٰن