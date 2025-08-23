فیسکو کی نا اہلی ،شہریوں کا برقی سامان جلنے لگا، ٹرپنگ معمول
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کی نااہلی کے باعث شہریوں کا برقی سامان جلنے لگا۔
غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ بجلی کی مختصر دورانیے کے لیے ٹرپنگ بھی معمول بن گئی۔ مالی نقصان کے باعث شہریوں کا پارہ چڑھ گیا۔فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کی ناقص کارکردگی اور غیر ذمہ دارانہ رویے نے شہریوں کو شدید مشکلات میں ڈال دیا ہے ۔ ایک جانب غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے معمولات زندگی مفلوج کر رکھے ہیں تو دوسری طرف بجلی کے اچانک بند اور بحال ہونے سے شارٹ سرکٹ اور ٹرپنگ کا سلسلہ بڑھ گیا ہے ۔ ان بار بار کے جھٹکوں نے شہریوں کے قیمتی برقی آلات کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے ، جس سے گھریلو اور کاروباری طبقہ دونوں مالی مشکلات سے دوچار ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آئے روز کے نقصان نے ان کا جینا دوبھر کر دیا ہے ، اے سی، فریج، موٹریں اور دیگر مہنگے آلات جلنے سے ہزاروں روپے کا خسارہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے ، لیکن متعلقہ حکام صورتحال پر کوئی توجہ نہیں دے رہے ۔ دوسری جانب بجلی کی فراہمی میں یہ مسلسل رکاوٹ چھوٹے صنعتکاروں اور کاروباری حضرات کے لیے بھی بڑا دھچکا ثابت ہو رہی ہے ، جس سے شہر کی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔