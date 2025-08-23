صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رہائشی آبادیوں میں کباڑ کی دکانیں ، لو گوں کو مشکلات کا سامنا

  • فیصل آباد
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )سکریپ کباڑ کی دکانیں شہریوں کے لیے وبالِ جان بن گئیں۔ مختلف مارکیٹوں اور اندرون شہر رہائشی آبادیوں میں قائم کباڑ کی دکانوں نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے ۔

 گلیوں اور سڑکوں پر پلاسٹک، خالی بوتلیں، گتہ اور کچرے کے ڈھیر لگے رہتے ہیں، جس سے نہ صرف راستے بند ہو جاتے ہیں بلکہ تعفن اور مکھیوں کی بھرمار نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ہے ۔خواتین، بچے اور بزرگ راستوں سے گزرنے سے کترانے لگے ہیں، جبکہ گرمی کے موسم میں ڈینگی اور دیگر بیماریوں کا خدشہ کئی گنا بڑھ گیا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گلیوں میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر سے سانس کی بیماریوں اور کھانسی کی وبا پھیل رہی ہے لیکن کباڑ فروشوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔شہریوں کا شکوہ ہے کہ پیرا فورس آپریشن کے دوران ریڑھی بانوں اور چھوٹے دکانداروں کے خلاف کارروائی کرتی ہے لیکن کباڑ فروشوں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ عوامی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ پیرا فورس کے آپریشن میں ان کباڑ دکانوں کو بھی شامل کیا جائے اور انہیں شہر سے باہر منتقل کیا جائے تاکہ شہری بیماریوں اور اذیت ناک صورتحال سے محفوظ رہ سکیں۔

