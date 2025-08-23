صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھانہ ایئرپورٹ، پرائیویٹ افراد شہریوں کو ہراساں کرنے لگے

  • فیصل آباد
پینسرہ (نمائندہ دنیا )تھانہ ایئرپورٹ میں ٹائوٹ مافیا کے راج نے شہریوں کو مشکلات میں ڈال دیا۔ پرائیویٹ افراد مبینہ طور پر سائلین کو ہراساں کر کے تفتیشی افسروں کے نام پر دیہاڑیاں لگانے لگے۔

 جس پر شہری شدید پریشان ہیں۔تھانہ ٹھیکریوالا میں تفتیشی افسروں نے پرائیویٹ افراد کو بھرتی کر رکھا ہے جو مبینہ طور پر سائلین کو تھانے بلوانے ، معاملہ رفع دفع کرنے اور \"صاحب\" سے مک مکا کے نام پر رقوم وصول کرتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پولیس افسران انکوائریوں سے بچنے کے لیے مبینہ رشوت انہی افراد کے ذریعے لیتے ہیں۔مزید برآں، تھانہ کے رضاکار پولیس وردیوں میں ملبوس ناکہ جات پر شہریوں کو ہراساں کر کے جیبیں گرم کرنے میں بھی مصروف ہیں۔شہریوں نے ایس پی اقبال ٹاؤن، ایس ایس پی آپریشن اور سی پی او سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

