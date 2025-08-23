چنیوٹ:مضر صحت گوشت کی سپلائی چین کے خلاف کارروائی
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )مضر صحت گوشت کا مکروہ دھندہ کرنے والے مافیا کو ایک بار پھر پنجاب فوڈ اتھارٹی نے شکنجے میں لے لیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیم نے مضر صحت گوش
ت کی سپلائی چین کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔فوڈ سیفٹی ٹیم نے رات گئے چناب نگر کے علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے 240 کلو بیمار جانور کا انتہائی مضر صحت گوشت برآمد کرکے موقع پر تلف کر دیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا نے بتایا کہ جعلسازی کا مکروہ کاروبار کرنے پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا گیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ ملزمان رات کی تاریکی میں مضر صحت گوشت سپلائی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ۔ موقع پر موجود ویٹرنری اسپیشلسٹ نے گوشت کا مکمل معائنہ کیا، جس کی رپورٹ کے مطابق برآمد ہونے والا گوشت انتہائی مضر صحت تھا، جس پر فوری کارروائی عمل میں لائی گئی۔