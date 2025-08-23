صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:مضر صحت گوشت کی سپلائی چین کے خلاف کارروائی

  • فیصل آباد
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )مضر صحت گوشت کا مکروہ دھندہ کرنے والے مافیا کو ایک بار پھر پنجاب فوڈ اتھارٹی نے شکنجے میں لے لیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیم نے مضر صحت گوش

ت کی سپلائی چین کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔فوڈ سیفٹی ٹیم نے رات گئے چناب نگر کے علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے 240 کلو بیمار جانور کا انتہائی مضر صحت گوشت برآمد کرکے موقع پر تلف کر دیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا نے بتایا کہ جعلسازی کا مکروہ کاروبار کرنے پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا گیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ ملزمان رات کی تاریکی میں مضر صحت گوشت سپلائی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ۔ موقع پر موجود ویٹرنری اسپیشلسٹ نے گوشت کا مکمل معائنہ کیا، جس کی رپورٹ کے مطابق برآمد ہونے والا گوشت انتہائی مضر صحت تھا، جس پر فوری کارروائی عمل میں لائی گئی۔

