جڑانوالہ:منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی ،4 گرفتار
جڑانوالہ (نمائندہ دُنیا)ایس پی جڑانوالہ ڈویژن کی ہدایت پر تھانہ سٹی جڑانوالہ کے ایس ایچ او انسپکٹر یوسف شہزاد کی قیادت میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 4 منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے لاکھوں روپے مالیت کی منشیات برآمد کر لی گئی۔
گرفتار ملزم جمشید، طارق، بھولا اور اقبال کے قبضہ سے مجموعی طور پر 10 کلو 700 گرام ہیروئن اور 1 کلو 600 گرام دیگر منشیات برآمد ہوئیں، جن کی بازاری قیمت لاکھوں روپے بنتی ہے ۔ پولیس نے گرفتار ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے ۔ایس ایچ او انسپکٹر یوسف شہزاد نے کہا کہ منشیات فروش کسی رعایت کے مستحق نہیں اور ان کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رہیں گی۔