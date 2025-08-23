ٹو بہ ٹیک سنگھ :کلینک آن وہیلز ، 6 ہزار 351 مریضوں کا معائنہ
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں کلینک آن وہیلز پروگرام کے تحت شہریوں کو گھر کے قریب مفت علاج، ادویات اور طبی مشورے فراہم کیے جا رہے ہیں۔
گزشتہ ہفتہ کے دوران اس پروگرام سے ہزاروں مریضوں نے استفادہ کیا۔اعداد و شمار کے مطابق 6 ہزار 351 مریضوں کے او پی ڈی معائنے کیے گئے ، 414 خواتین کا قبل از زچگی اور 107 خواتین کا بعد از زچگی چیک اپ کیا گیا۔ اس کے علاوہ 947 حفاظتی ٹیکے لگائے گئے جبکہ 1 ہزار 81 بچوں کا غذائی کمی کا علاج کیا گیا۔ مزید برآں 437 مریضوں کو تولیدی صحت کی سہولیات بھی فراہم کی گئیں۔محکمہ صحت حکام کا کہنا ہے کہ کلینک آن ویلز پروگرام وزیراعلیٰ پنجاب کے عوام دوست ویژن کا عملی ثبوت ہے ، جس کے ذریعے صحت کی بنیادی سہولتیں براہِ راست عوام کی دہلیز پر پہنچائی جا رہی ہیں۔