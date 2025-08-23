صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹو بہ ٹیک سنگھ :کلینک آن وہیلز ، 6 ہزار 351 مریضوں کا معائنہ

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ :کلینک آن وہیلز ، 6 ہزار 351 مریضوں کا معائنہ

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں کلینک آن وہیلز پروگرام کے تحت شہریوں کو گھر کے قریب مفت علاج، ادویات اور طبی مشورے فراہم کیے جا رہے ہیں۔

گزشتہ ہفتہ کے دوران اس پروگرام سے ہزاروں مریضوں نے استفادہ کیا۔اعداد و شمار کے مطابق 6 ہزار 351 مریضوں کے او پی ڈی معائنے کیے گئے ، 414 خواتین کا قبل از زچگی اور 107 خواتین کا بعد از زچگی چیک اپ کیا گیا۔ اس کے علاوہ 947 حفاظتی ٹیکے لگائے گئے جبکہ 1 ہزار 81 بچوں کا غذائی کمی کا علاج کیا گیا۔ مزید برآں 437 مریضوں کو تولیدی صحت کی سہولیات بھی فراہم کی گئیں۔محکمہ صحت حکام کا کہنا ہے کہ کلینک آن ویلز پروگرام وزیراعلیٰ پنجاب کے عوام دوست ویژن کا عملی ثبوت ہے ، جس کے ذریعے صحت کی بنیادی سہولتیں براہِ راست عوام کی دہلیز پر پہنچائی جا رہی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

صاف پانی منصوبہ،586واٹر فلٹریشن پلانٹس لگانے کا فیصلہ

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ساریہ حیدر خان کا پپلاں کا دورہ

ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کی خوشاب تھانے میں کھلی کچہری

اسسٹنٹ کمشنر پپلاں کا تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ

کمشنر کا ڈویژنل پبلک سکول سٹی کیمپس کا دورہ ،نہم میں شاندار کارکردگی والے طلبہ سے ملاقات

دریائے سندھ سے غیر قانونی سونا نکالنے والوں پر مقدمات درج

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور ماحول
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سرکار کو پسینہ آجائے گا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہر ڈویژن صوبہ: بلی کے گلے میں گھنٹی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبے ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
حاصلِ مطالعہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مسجد کا انہدام
مفتی منیب الرحمٰن