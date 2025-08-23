صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت سیلاب متاثرین کی بحالی کے اقدامات کرے :جمعیت اہلحدیث

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) امیر مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبد الکریم، ناظم اعلیٰ علامہ عبد الرشید حجازی اور خالد محمود اعظم آبادی نے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، بونیر، باجوڑ اور دیگر علاقوں میں کلاؤڈ برسٹ، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے ہونے والی تباہ کاریوں پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے ۔

 ان واقعات میں اب تک 500 سے زائد افراد جاں بحق اور متعدد لاپتہ ہو چکے ہیں جبکہ بھاری جانی و مالی نقصان ہوا ہے ۔رہنماؤں نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور کارکنان ریسکیو و امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ ہمیں اپنے اعمال پر غور کر کے اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرنا چاہیے ۔ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ متاثرین کی فوری بحالی اور ضروریات زندگی کے لیے فوری اقدامات کرے ۔رہنماؤں نے کہا کہ اگرچہ قدرتی آفات سے مکمل بچاؤ ممکن نہیں لیکن بروقت منصوبہ بندی اور اقدامات سے نقصانات کم کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ مرکزی جمعیت اہلحدیث نے ریلیف آپریشن شروع کر دیا ہے اور تمام اہل وطن سے اپیل ہے کہ وہ متاثرہ بھائیوں کی بحالی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔

 

