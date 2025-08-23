چنیوٹ :جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن ،9 ملزم گرفتار
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیرِاعلیٰ مریم نواز شریف کے وژن ‘‘کرائم فری پنجاب’’ کے تحت ضلع بھر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔
چنیوٹ پولیس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کارروائیاں کرتے ہوئے مختلف علاقوں سے مجرمانِ اشتہاریوں سمیت 9 ملز موں کو گرفتار کر لیا۔گرفتار ملز موں کے قبضہ سے 2 عدد پسٹل اور 100 لیٹر سے زائد شراب برآمد ہوئی۔ پولیس کے مطابق ملز موں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں جبکہ مزید تفتیش جاری ہے ۔ جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ای پولیس پوسٹ کے ذریعے چیکنگ کے دوران 349 مشکوک افراد اور 125 مشکوک گاڑیوں کی جانچ پڑتال بھی کی گئی۔