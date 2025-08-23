صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شورکوٹ :افتتاح سے قبل پل ناکارہ ،ٹھیکیدار کودوبارہ تعمیر کا حکم

  • فیصل آباد
شورکوٹ (نمائندہ دنیا )چک نمبر 498 ج ب ٹوبہ روڈ پر سیم نالہ پر تعمیر ہونے والا پل، جو افتتاح سے قبل ہی ناکارہ ہو گیا تھا، اس پر اخبارات میں خبریں شائع ہونے کے بعد ضلعی انتظامیہ نے فوری نوٹس لے لیا۔

ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر بھنڈر اور اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ شازیہ رحمان نے پل کی ناقص تعمیر پر سخت ایکشن لیتے ہوئے ٹھیکیدار کو پل دوبارہ تعمیر و مرمت کرنے کے احکامات جاری کیے ۔اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ شازیہ رحمان نے خود سیم نالہ پل (چک 498 ج ب) کا دورہ کیا، موقع پر میٹریل کا معائنہ کیا اور ٹھیکیدار کو ہدایت کی کہ تعمیر میں صرف اعلیٰ معیار کا میٹریل استعمال کیا جائے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی قسم کی کوتاہی یا ناقص تعمیر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔عوامی حلقوں نے ضلعی انتظامیہ کی اس بروقت کارروائی کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ آئندہ ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت اور معیار کو یقینی بنایا جائے گا۔

