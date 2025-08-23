صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چک جھمرہ سٹی سمیت تحصیل بھر میں صفائی کا نظام ناکام

  • فیصل آباد
چک جھمرہ سٹی سمیت تحصیل بھر میں صفائی کا نظام ناکام

چک جھمرہ (نامہ نگار )وزیراعلیٰ پنجاب کا ‘‘صاف ستھرا پنجاب’’ کا خواب چک جھمرہ میں عملی شکل اختیار نہ کر سکا۔ چک جھمرہ سٹی سمیت تحصیل بھر میں صفائی کا نظام بری طرح ناکام ہو گیا ہے ۔

 تحصیل جھمرہ 14 یونین کونسلوں پر مشتمل ہے ، جہاں ایف ڈبلیو ایم سی انتظامیہ نے درجن بھر سپروائزرز اور سینٹری ورکرز تعینات کر رکھے ہیں مگر کارکردگی صرف کاغذی کارروائی تک محدود ہے ۔فیصل آباد روڈ، جھمرہ تا پل پڑوپیاں مین روڈ سمیت ہر یو سی میں تین سے چار دیہات شامل ہیں، لیکن یہاں گرد و غبار، کچرے کے ڈھیر اور ابلتی نالیوں نے شہریوں کا جینا دوبھر کر رکھا ہے ۔ چھوٹے سے شہر جھمرہ میں چار سپروائزر اور بڑی تعداد میں عملہ موجود ہونے کے باوجود انتظامیہ اور ایف ڈبلیو ایم سی کے افسران بالا و ٹھیکیدار صرف کوڑا کرکٹ کے وزن کی خانہ پُری تک محدود ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ گلی محلوں میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہیں اور صفائی کا نظام مکمل طور پر درہم برہم ہو چکا ہے جبکہ اسسٹنٹ کمشنر جھمرہ نے بھی خاموشی اختیار کر رکھی ہے ۔ 

