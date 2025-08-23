ماموں کانجن: راستوں پر پو لیس گشت بڑھانے کا مطالبہ
ماموں کانجن (نمائندہ دنیا)ماموں کانجن کے شہریوں نے سی پی او فیصل آباد سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر رات کے وقت پولیس کا مؤثر اور مکمل گشت بڑھایا جائے ۔
شہریوں کا کہنا ہے کہ شادی بیاہ یا دیگر تقریبات کے دوران رات کو پولیس وین یا گشت کرتی گاڑیاں نظر نہیں آتیں، جس کی وجہ سے سفر کرنے والے افراد کو کرائم کے خدشات لاحق رہتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ رات کے وقت خوف و ہراس کا ماحول کسی بھی ممکنہ واردات کے باعث پیدا ہونا قدرتی امر ہے ۔شہریوں نے کہا کہ پولیس کے مؤثر اور مسلسل گشت سے نہ صرف عوام کو سکون کا ماحول ملے گا بلکہ پولیس کی کارکردگی میں بھی اضافہ ہوگا ۔